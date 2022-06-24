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Пятница, 24 июня 2022, 09:17 мск

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Британский премьер не исключил депортации в Руанду украинских беженцев

Украинские граждане, прибывающие в Великобританию, могут быть направлены в Руанду. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе визита в руандийскую столицу Кигали.

По его словам, депортация в Африку грозит тем, кто прибывает в королевство нелегально. «Мы даем 130 тысяч виз украинцам, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда», – цитирует британского премьера The Guardian.

При этом Джонсон подчеркнул, что высылка украинских беженцев в Руанду может произойти, так как нелегалы подрывают безопасные и законные маршруты въезда, но это «очень маловероятно».

В апреле Великобритания заявила о новой политике в сфере миграции. Согласно плану, прибывающих нелегально людей могут высылать в Руанду для получения там статуса беженца. Британские власти надеются, что это поможет в борьбе с преступными бандами, которые разрабатывают на нелегалах, желающих переехать в Великобританию.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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