российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 июня 2022, 09:50 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

США предлагают Канаде и Испании принять беженцев из Латинской Америки

Фото: Reuters

Американские власти ведут переговоры с Испанией и Канадой о приеме большого количества беженцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Каждый день к границе Мексики и США прибывают новые нелегальные мигранты. Вашингтон пытается договориться с другими странами о приеме мигрантов. По словам собеседников агентства, эту проблему Штаты хотят подробно осудить на Саммите Америк.

Канада и Испания активно привлекают рабочих из Центральной или Южной Америки, поэтому США возлагают большие надежды именно на эти страны в вопросе нелегальной миграции. Впрочем, пока нет четкого понимания насколько в Оттаве и Мадриде готовы пойти на прием большого числа беженцев.

Стоит отметить, что практика перенаправления потоков мигрантов широко практикуется в мире. Так Великобритания готовится заключить соглашение о приеме беженцев с Руандой. Это следует из новой государственной политики в сфере миграции, которую анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Голод в Афганистане грозит ростом потока нелегальных мигрантов / В Москве пропали 38 туристов из Ирака / В перестрелке на границе Турции и Греции погиб нелегальный мигрант / Великобритания вышлет нелегальных мигрантов в Африку / Порядка 90 мигрантов погибли при крушении лодки в Средиземном море / Жительница Приморья прописала в своем доме 147 мигрантов / Россия без гастарбайтеров? Станет ли заявление Путина началом новой миграционной госполитики / В Петербурге задержали пять человек за легализацию 14 тысяч мигрантов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Нелегальная миграция, США,