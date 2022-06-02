США предлагают Канаде и Испании принять беженцев из Латинской Америки

Американские власти ведут переговоры с Испанией и Канадой о приеме большого количества беженцев. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Каждый день к границе Мексики и США прибывают новые нелегальные мигранты. Вашингтон пытается договориться с другими странами о приеме мигрантов. По словам собеседников агентства, эту проблему Штаты хотят подробно осудить на Саммите Америк.

Канада и Испания активно привлекают рабочих из Центральной или Южной Америки, поэтому США возлагают большие надежды именно на эти страны в вопросе нелегальной миграции. Впрочем, пока нет четкого понимания насколько в Оттаве и Мадриде готовы пойти на прием большого числа беженцев.

Стоит отметить, что практика перенаправления потоков мигрантов широко практикуется в мире. Так Великобритания готовится заключить соглашение о приеме беженцев с Руандой. Это следует из новой государственной политики в сфере миграции, которую анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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