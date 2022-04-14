российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 апреля 2022, 16:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Великобритания вышлет нелегальных мигрантов в Африку

Фото: Pixabay

Великобритания готовится заключить соглашение о приеме беженцев с Руандой. Это следует из новой государственной политики в сфере миграции, которую анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон.

«С сегодняшнего дня наше новое партнерство с Руандой в области миграции и экономического развития будет означать, что любой, кто прибывает в Великобританию нелегально, а также те, кто прибыл нелегально, начиная с 1 января 2022 года, теперь могут быть перевезены в Руанду», – сказал политик во время выступления в графстве Кент.

Британские власти надеются, что это поможет в борьбе с преступными бандами, которые разрабатывают на нелегалах, желающих переехать в Великобританию. В результате будут созданы безопасные и законные маршруты для получения убежища, что в то же время разрушит бизнес-модель преступников.

Джонсон назвал такой подход инновационным и пообещал, что мигранты получат доступ к юридическим услугам по прибытии в Руанду и смогут «построить новую жизнь в этой динамично развивающейся стране при поддержке нашего финансирования».

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Порядка 90 мигрантов погибли при крушении лодки в Средиземном море / Жительница Приморья прописала в своем доме 147 мигрантов / Россия без гастарбайтеров? Станет ли заявление Путина началом новой миграционной госполитики / В Петербурге задержали пять человек за легализацию 14 тысяч мигрантов / В Подмосковье мигранты совершили разбойное нападение на продуктовый магазин: один человек погиб / На турецко-греческой границе 12 мигрантов замерзли насмерть / Африканец выжил, пролетев в шасси самолета 11 часов / У премьера Швеции в доме обнаружили нелегальную мигрантку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Нелегальная миграция,