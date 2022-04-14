Великобритания вышлет нелегальных мигрантов в Африку

Великобритания готовится заключить соглашение о приеме беженцев с Руандой. Это следует из новой государственной политики в сфере миграции, которую анонсировал британский премьер-министр Борис Джонсон.

«С сегодняшнего дня наше новое партнерство с Руандой в области миграции и экономического развития будет означать, что любой, кто прибывает в Великобританию нелегально, а также те, кто прибыл нелегально, начиная с 1 января 2022 года, теперь могут быть перевезены в Руанду», – сказал политик во время выступления в графстве Кент.

Британские власти надеются, что это поможет в борьбе с преступными бандами, которые разрабатывают на нелегалах, желающих переехать в Великобританию. В результате будут созданы безопасные и законные маршруты для получения убежища, что в то же время разрушит бизнес-модель преступников.

Джонсон назвал такой подход инновационным и пообещал, что мигранты получат доступ к юридическим услугам по прибытии в Руанду и смогут «построить новую жизнь в этой динамично развивающейся стране при поддержке нашего финансирования».

Лондон, Зоя Осколкова

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