Великобритания может выйти из Конвенции по правам человека

Представитель правительства Великобритании в среду, 15 июня заявил, что Соединенное королевство не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), – сообщает британская газета Daily Telegraph.

Британский чиновник, в частности, заявил, что после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, правительство намерено «добиться депортации мигрантов в Руанду, чего бы это ни стоило».

Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Великобритании в Руанду должна была состояться во вторник, 14 июня, вечером. Однако рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Отвечая он на вопрос Daily Telegraph о возможности выхода Великобритании из ЕКПЧ, представитель правительства сказал: «Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться».

Отметим, что Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека – существование механизма защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека – ЕСПЧ.

Лондон, Иван Бабурин

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