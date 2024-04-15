СМИ назвали срок ответных мер Израиля против Ирана

Израиль может ударить по военным объектам Ирана в ближайшее время. США останутся в стороне во время ответного удара, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники уверены, что решение об ответном ударе будет принято в ближайшие дни. Точная дата не называется. Вашингтон убеждает Тель-Авив отказаться от ответного удара и точно никак не будет в нем участвовать, рассказали источники.

Советник экс-главы израильского Генштаба Рам Аминах подсчитал, что отражение атаки Ирана ракетами обошлось Израилю в 1,35 млрд долларов. Эта сумма указана без учета стоимости работы самолетов и наземного ущерба от падения ракет. Один залп израильской системы антибаллистических ракет Arrow стоит 3,5 млн долларов, передает агентство «Анадолу».

Иран в ночь на 14 апреля устроил массированную атаку с помощью более 300 дронов, крылатых и баллистических ракет. Удар был ответом на бомбежку Израилем иранского консульства в Дамаске. Тегеран заявил, что это была законная самооборона и дальнейшей эскалации не будет.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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