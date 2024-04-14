«Законный акт самообороны»: Иран атаковал Израиль сотнями дронов и ракет

Иран ночью предпринял массированную атаку по Израилю с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. По данным армии обороны Израиля, Иран выпустил по израильской территории более 300 дронов, крылатых и баллистических ракет – 99% из них были перехвачены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отраженной атаке Ирана и пообещал, что израильский народ победит. Иран назвал атаку на Израиль самообороной и предостерег Тель-Авив от ответного удара, пригрозив атакой «еще большей силы». В свою очередь Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские дроны и ракеты поразили цели на израильской территории – Тегеран атаковал военные объекты. Позже начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля выполнена. Ее целью были информационный центр на границе Израиля и Сирии и израильская авиабаза «Неватим», передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, 99% из примерно 300 БПЛА и ракет, выпущенных Ираном по стране за ночь, были перехвачены силами противоздушной обороны. По его словам, иранские силы запустили 170 дронов, однако они не достигли воздушного пространства страны и были сбиты силами Израиля и союзников. Воздушные цели помогли Израилю уничтожить военные США, Британии и Иордании.

Иран, как отметил представитель израильской армии, также выпустил 30 крылатых ракет, 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 120 баллистических ракет. Некоторым ракетам удалось обойти ПВО и поразить авиабазу Неватим на юге страны. Ее инфраструктуре был нанесен небольшой ущерб, авиабаза работает в штатном режиме, уточнил Хагари.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани объяснил ночные удары по Израилю ответом на израильскую агрессию. Речь идет об атаке на консульство Ирана в столице Сирии Дамаске. Тогда погибли два иранских генерала и несколько офицеров. Наносимые Ираном удары по Израилю являются законным и оправданным актом самообороны от израильской агрессии, говорится в письме постпредства Ирана при ООН в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя Совбеза Ванессы Фрейзер, передает «Интерфакс». При этом в послании подчеркивается, что Иран «привержен целям и принципам, закрепленным в уставе ООН и международным правом» и не стремится к эскалации или конфликту в регионе. Иранский дипломат в то же время заявил, что Тегеран нанесет удар «еще большей силы», если Израиль ответит на ночную атаку. «Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным», – предупредил Иравани (цитата по РБК).

В Израиле заявили, что отреагируют на атаку Ирана. Как пишет The New York Times со ссылкой на израильского чиновника, Тель-Авив намерен скоординировать ответ на удар Ирана с союзниками. Однако, как передает CNN, президент США Джо Байден заявил Нетаньяху во время телефонного разговора, что Вашингтон не будет участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. Байден осудил иранскую атаку и заверил, что США поддерживают Израиль, сообщил Белый дом. Отмечается, что американский президент в воскресенье соберет совещание лидеров G7 для выработки «единого дипломатического ответа на наглую атаку Ирана».

Тем временем Израиль запросил срочное заседание Совбеза ООН в связи с атакой Ирана. Оно назначено на 16:00 14 апреля по времени Нью-Йорка (23:00 мск), сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил о потенциально острейшем кризисе на Ближнем Востоке. «В общем, теперь мы потенциально имеем новый острейший ближневосточный кризис. Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», – написал он в своем телеграм-канале.

Добавим, что Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты над Израилем, Иорданией и Ираком в связи с закрытием авиавластями воздушного пространства над этими странами. «Рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», – сказано в сообщении Росавиации.

Меж тем, по последним данным, Израиль уже открыл свое воздушное пространство для полетов гражданских самолетов, закрытое с 00:30 мск, аэропорт в Тель-Авиве Бен-Гурион возобновил работу. Вслед за Израилем авиапространство над своей территорией открыли Ирак и Иордания. В «Аэрофлоте» заявили, что рейсы в Египет и ОАЭ, задержанные из-за атаки Ирана на Израиль, готовятся к вылету. По данным авиаперевозчика, в 9 утра вылетел рейс Москва – Хургада.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube