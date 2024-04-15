«Пока – демонстрация силы», – политологи оценили атаку Ирана на Израиль

В ночь с 13 на 14 апреля Иран массово атаковал Израиль с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. Тегеран предостерег Тель-Авив от ответных мер и заявил, что продолжения эскалации не будет. По мнению политологов, большой войны на Ближнем Востоке еще можно избежать.

Политолог Марат Баширов отмечает: «Иран предложил Израилю интересную игру. Вы ударили – мы ударили. Вы ответите – мы ответим. Вы не ответите – мы не ответим». В то же время для элиты Израиля «не ответить» будет означать поражение – окажется, что их больше не боятся. «Многие годы израильская доктрина сдерживания основывалась на запугивании соседних стран, а также точечных террористических и полицейских операциях, как в Газе сегодня. Иран сломал эту доктрину и предложил полномасштабный военный межгосударственный конфликт. Есть над чем поломать голову и в Тель-Авиве, и во всех столицах глобального Запада, потому что полномасштабная война будет означать коллапс перевозки многих групп товаров, и в первую очередь энергоносителей, в Ормузском проливе и в Красном море. Ну и, конечно, глобальному Западу придется стоять на разрыв штанов: кому помогать Украине или Израилю?» – пишет эксперт.

Политолог и журналист Павел Данилин считает, что выгоду из ситуации извлекли обе стороны: «Иран показал, что у него есть яйца и (в отличие от стран арабского мира) ответил на провокации Израиля. Израиль показал, что у него есть яйца и он готов прыгать на любого противника – будь то хоть Иран. Double profit. Третья мировая не началась. Тоже хорошо. Но на самом деле, я бы не стал переоценивать разумность Израиля. Еврейские власти, очевидно, провоцировали и Иран, и США на начало боевых действий, чтобы иметь законное право нанести удары по ядерным объектам Ирана. Не срослось. То, что США отказались быть пешкой в руках Израиля, на Ближнем Востоке увидели. И оценили».

Политический обозреватель Андрей Перла назвал произошедшее накануне демонстрацией силы: «Иран показал, что может одновременно запустить сотни дронов и ракет – но так, чтобы они заведомо были сбиты. Израиль показал, что обладает мощнейшей ПВО, важнейшей частью которой являются Иордания и военные базы США и Великобритании. Нетрудно заметить, что Иран мог бы выпустить больше дронов по меньшему числу целей – и добиться попаданий, жертв и разрушений. Но Израиль с союзниками мог бы нанести удар по Ирану – сразу в ходе перестрелки. Этого не произошло, потому что стороны пока не воюют. Пока. Ждем Совбеза ООН, где Россия и Китай заблокируют антииранскую резолюцию. А потом ждем атак по Ирану – столь же предсказуемых и демонстративных», – отмечает он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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