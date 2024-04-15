Боррель призвал ЕС бороться с объединением остального мира против Запада

Европа должна прекратить разделение мирового сообщества на «остальной мир против Запада», считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он признал, что внешняя политика Евросоюза провалилась на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Азии, Африке.

Дипломат отметил, что многие государства недовольны тем, как Европа распорядилась вакцинами от коронавируса во время пандемии, и действиями НАТО как «международной организации, отражающей мир 1945 года, а не сегодняшний».

«Наша реакция поставила под сомнение способность Европы быть эффективным геополитическим игроком. Мы действовали совершенно неэффективно. Наше разделение дорого обошлось нам не только в арабском мире, но и во многих странах Африки, Латинской Америки и Азии», – написал Боррель в своем блоге.

Он отметил, что ЕС слишком долго доверяла свою безопасность США, и признал полное бессилие Европы в плане влияния на палестино-израильский конфликт. «Мы до сих пор не смогли остановить боевые действия в секторе Газа, положить конец гуманитарной катастрофе», – заявил дипломат.

Бореель призвал Европу приложить все усилия, чтобы остановить консолидацию альянса «мир против Запада». Для этого полезно вспомнить главные принципы внешней политики и соблюдать их.

«Нам необходимо оставаться верными нашим принципам. Повсюду. Не только на словах, но и с помощью наших инструментов, когда эти принципы нарушаются», – написал Боррель.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заранее знал о неспособности санкций после начала СВО обрушить российскую экономику. Он заявил, что просчеты санкционной политики в России и были планом ЕС.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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