Боррель: ЕС знал, что санкции не обрушат экономику России

Евросоюз заранее знал, что все пакеты ограничений после начала СВО не обрушат российскую экономику, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что просчеты санкционной политики в России и были планом ЕС.

«С самого начала было маловероятно, что российская экономика рухнет. Эффект от наших санкций не будет немедленным, их целью было ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе. И это начинает работать», – написал Боррель в официальном блоге.

Несмотря на параллельный импорт россиянам становится все труднее получать товары известных западных брендов, а военным производителям – комплектующие для техники и вооружений. Россия стала зависима от военных поставок из Ирана и КНДР, заявил Боррель. По его мнению, это показывает «промышленную слабость» Москвы.

«Наши санкции уже бьют по кошельку России. Доходы от экспорта ископаемого топлива сократились вдвое с весны 2022 года. Нашей целью никогда не было помешать России экспортировать ископаемое топливо. Это могло бы спровоцировать кризис на мировых энергетических рынках», – отметил европейский чиновник.

По его мнению, переход к военной экономике заставил Россию сократить расход в социальных сферах, и граждане РФ уже «страдают». Боррель уверен, что стоит ЕС еще немного надавить, и Украина победит, потому что «Россия уже значительно ослаблена нашими санкциями, и со временем их эффект будет все более ощущаться».

«Вера в то, что российская экономика будет устойчива к западным санкциям и время на стороне России в конфликте на Украине, не выдерживает никакой критики», – заключил чиновник.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию акцентировал внимание на нацпроектах и программах, ориентированных на поддержку общества и его уязвимых групп. Политтехнолог Илья Ананьев заявил, что вся двухчасовая речь президента была несла главный посыл: деньги в стране есть.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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