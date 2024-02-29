Путин озвучил стратегический план разворота России к самой себе

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало большой предвыборной программой главного кандидата и означает поворот России не на Запад или Восток, а к себе. При этом в экспертном сообществе задаются вопросом, не повторят ли нынешние планы судьбу майских указов главы государства 2012 года.

Политолог Алексей Мартынов со своей стороны отметил, что Послание президента, безусловно, носит «программный стратегический характер». «Было-стало-будет. Мощные и новые нацпроекты, амбициозные задачи поставлены перед страной, перед всем обществом в перспективе 6-10-20 лет! Необычно немного про внешнюю повестку: наша позиция известна, мяч на их стороне», – пояснил эксперт в своем телеграм-канале.

«Много в последние годы говорят про разворот России, то на Восток, то на глобальный Юг. А вот на самом деле пришло время развернуться внутрь, заняться собой, детьми, домом. И исходя из этого выстраивать свою инфраструктуру, свою экономику, свою оборону, свою безопасность – то есть свою жизнь! Послание сегодня про Человека, про нашего гражданина, от рождения до уважительного старшего возраста», – считает Мартынов.

Политолог Сергей Старовойтов сравнил нынешнее послание президента с мюнхенской речью 2007 года и валдайской – 2014-го. «Послание-2024 выглядят как приговор Западу, но по-прежнему звучат приглашением к диалогу на позициях равных партнеров», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Если рассматривать послание в рамках предвыборной логики, то отличие программы Путина от его конкурентов не только в системности, охватывающей все сферы жизни в стране, но и том, что эта предвыборная программа финансово обеспечена», – подчеркнул Старовойтов.

Политтехнолог Рамиль Харисов в своем телеграм-канале в свою очередь также охарактеризовал послание главы государства как «предвыборное, но с посылом на далекое будущее». «Главный вывод: с началом СВО жизнь в стране изменилась, но не прекратилась. Наоборот, мы ставим перед собой далеко идущие планы и делаем упор на будущее поколение. Планов много, а деньги в стране найдем», – полагает эксперт.

В то же время политолог Георгий Федоров усомнился в выполнении предвыборных обещаний. «Поддержать», «помочь», «подумать над», «запустить программу», «увеличить», «расширить», «углубить» и т.д. Вот, в принципе, и всё, из чего состояло прошедшее послание… В остальном же это была большая обстоятельная предвыборная речь главного кандидата, который наобещал много всего хорошего к 2030 году, в том числе и то, что ранее обещалось к 2020-му, но не было достигнуто, и к 2010, но не удалось… Достаточно вспомнить легендарные «майские указы», – заявил Федоров в своем телеграм-канале.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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