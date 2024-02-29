«Деньги в стране есть» и «спокойная сила»: первая реакция политологов на послание Путина

Президент России Владимир Путин выступил с самым длинным за всю историю своего нахождения у власти посланием Федеральному собранию. В более чем двухчасовом выступлении он рассказал о новых национальных программах, которые получат щедрое финансирование из федерального бюджета. Политологи уже отреагировали на послание в своих телеграм-каналах.

Например, политтехнолог Илья Ананьев подчеркивает: «Деньги в стране есть» – базовый, но непроизнесенный тезис Путина. И поясняет: «Такого мощного вброса новых нацпроектов у Путина не было со времени его первого срока, в течение которого и появились тогда еще неизвестные никому «базисы стабильности». Даже при федеральном финансировании на российские регионы нацпроекты ложатся серьезным грузом своего рубля и дополнительной нагрузкой на губернаторов.

«Семья». «Кадры». «Молодежь» – темник новых нацпроектов кроме практической необходимости носит и предвыборный характер. Поэтому Кремль с губернаторов и спрашивать будет в два раза жестче. И не только Кремль, но и силовики».

Политобозреватель канала «Царьград» Андрей Перла отмечает: «Послание содержит в себе стратегию развития страны (структурированную от внешней политики к внутренней и от СВО к социальной защите) на среднесрочную перспективу. На 6 лет вперед. Да, это, конечно, предвыборная программа Путина. Но гораздо важнее, что это – «План Путина». Более чем на пятилетку.

Президент предложил поддержать регионы, где рождаемость ниже средней. Таким регионам направят не менее 75 млрд рублей, чтобы они могли нарастить программы поддержки семей. При этом семейную ипотеку продлят до 2030 года с сохранением основных параметров. Для семей с детьми до 6 лет сохранят льготную ставку в 6%, до 2030 года также продлят программу по погашению части ипотеки для семей с тремя и более детьми.

Это как понимать? Это очень просто. Национальный проект «Семья» имеет две цели. Или две стороны, как у той медали. Подъем рождаемости, решение демографической проблемы – с одной стороны. И продолжение развития строительной отрасли как локомотива развития экономики и подъема ВВП (благодаря быстрому обороту средств и госдотациям) – с другой. Чем больше рожаем, тем больше строим – и наоборот», – анализирует эксперт.

Политолог Дмитрий Орлов выделил пять моментов в послании президента.

1) Путин верен в послании консервативному ценностному выбору.

2) Стилистика послания президента – уверенность, «спокойная сила».

3) Как и предсказывало АПЭК, главный акцент послания – системная социальная поддержка граждан, масштабная социальная программа. Прежде всего это новый национальный проект «Семья», продление льготной ипотеки, масштабные меры молодежной политики.

4) Технологический суверенитет – главный акцент в развитии национальной экономики.

5) Послание носит интегральный характер и адресовано различным аудиториям: внутренней и внешней, социально незащищенным группам и элите, оборонному комплексу и потребительским отраслям».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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