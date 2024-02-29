Систему профориентации запустят в школах в рамках нацпроекта «Кадры»

Нехватка квалифицированных кадров может привести к замедлению экономического роста, поэтому в России запустят новый нацпроект «Кадры». Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес включиться в работу с подрастающим поколением.

Проблему подготовки молодых специалистов нужно решать как можно скорее. В 2030 году в стране будет 8,3 млн жителей в возрасте 20-24 лет. К 2035 году их число увеличится до 9,7 млн.

«Важно, чтобы эти ребята стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике 21 века. На это направим новый национальный проект «Кадры». Нужно укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат», – подчеркнул президент в своем послании к Федеральному собранию.

Путин призвал бизнес включаться в процесс подготовки кадров, для которых они в будущем станут работодателями. Например, приглашать школьников на свои предприятия, чтобы те могли раньше определиться с будущей профессией.

«С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята начиная с 6-го класса могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь к руководителям предприятий, научных и медицинских центров: пожалуйста, приглашайте к себе школьников, обязательно включайтесь в эту работу», – призвал Путин.

Порядка 47% руководителей промышленных предприятий пожаловались на нехватку работников. Это рекордный уровень кадрового голода за всю историю наблюдений.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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