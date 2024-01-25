Почти половина предприятий РФ страдает от нехватки работников

Порядка 47% руководителей промышленных предприятий пожаловались на нехватку работников. Это рекордный уровень кадрового голода за всю историю наблюдений, следует из данных лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара.

В январе 2024 года выявлен рекордный уровень нехватки квалифицированных кадров с 1996 года: 47% руководителей промышленных предприятий заявили о проблемах с кадрами. Предыдущий рекорд в 42% отмечен в июле 2023 года, а осенью ситуация немного выровнялась: 39% предприятий признавали нехватку работников.

Анкетирование проходит более чем на тысяче предприятий каждые три месяца. Для оценки уровня занятости предложены три варианта ответа: кадров «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». В январе 2024 года только 2% предприятий выбрали вариант «более чем достаточно», приводит данные РБК.

Для привлечения новых работников предприятия повышают зарплаты. Такой способ использовали 47% компаний в конце 2023 года. Аналитики ЦБ РФ отметили, что такая политика повышает издержки производства. Эксперты заявили, что пик зарплатной гонки миновал, поскольку у предприятий не осталось ресурсов для дальнейшего повышения.

Работодатели стали чаще брать на работу подростков на фоне дефицита кадров: число вакансий для работников от 14 лет выросло втрое. Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев предложил решать проблему кадрового голода, привлекая осужденных к исправительным работам. В Челябинской области создано около 300 мест для отбывания этого вида наказания на базе ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», еще 200 планируется открыть на базе ООО «Трест Магнитострой».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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