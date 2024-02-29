Власти выделят триллион рублей на сеть женских консультаций и детских поликлиник

Важная веха к увеличению продолжительности жизни россиян – охрана материнства и сбережение здоровья детей. В России запустят новую комплексную программу с финансированием свыше триллиона рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Средняя продолжительность жизни жителей России к 2030 году должна превысить 78 лет и увеличиваться дальше, превысить 80 лет. Важно, чтобы в эти годы человек оставался активным и мог посвящать время своей семье и близким, отметил Путин. Особое внимание будут уделять жителям сельской местности, чья продолжительность жизни ниже, чем у городского населения.

«На решение этой задачи будет нацелен проект «Активная и продолжительная жизнь». Запустим новую программу по охране материнства, в том числе репродуктивного здоровья, а также сохранению здоровья детей и подростков», – сказал глава государства, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Приоритетом станет расширение сети женских консультация, перинатальных центров, детских поликлиник. Только на строительство, ремонт, оснащение таких учреждений направим более триллиона рублей», – заверил Путин.

По данным Минздрава РФ, демографические показатели в России улучшились более ожидаемого. Ожидаемая продолжительность жизни за первые 10 месяцев 2023 года составила 73,4 года при плановом значении в 73,2 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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