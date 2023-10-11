Коэффициент смертности в РФ упал на 20%

Коэффициент смертности в России снизился на 20% с начала календарного года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Демографические показатели удалось улучшить даже больше, чем было запланировано.

«Улучшились важнейшие демографические показатели, опережая запланированные темпы. Более чем на 20% снизился общий коэффициент смертности: за январь-август составил 12 на тысячу населения», – сказал глава Минздрава на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Показатель означает, что на каждую тысячу человек в РФ приходится 12 смертей. Средний показатель в мире составлял 8,6. За тот же период ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,4 года при плановом значении в 73,2 года.

Министр отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря нацпроектам «Демография» и «Здравоохранение». Например, в 2023 году диспансеризация должна охватить 80 млн россиян.

По данным Росстата, по итогам 2022 года естественная убыль населения РФ снизилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом. Показатель смертности уменьшился на 22,1%. Весной Минздрав отметил самые низкие показатели целом младенческой смертности и дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни.

Москва, Наталья Рязанова

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