Мурашко заявил о дополнительном приросте продолжительности жизни

Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил это в первую очередь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день у нас после снижения заболеваемости Covid-19 медико-демографическая ситуация улучшается – это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни. И по показателям в целом младенческой смертности мы тоже видим, что самые низкие показатели опять за всю историю», – сказал министр.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

На фоне пандемии увеличилось число россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но теперь, когда заболеваемость Covid-19 пошла на спад, снижается и уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель снижения смертности от онкологических заболеваний за последние два года также снизился – на 4,5%, добавил Мурашко.

Ранее Минздрав признал, что пандемия коронавируса привела к снижению продолжительности жизни граждан на 3,3 года. Для достижения целевого показателя в 78 лет специалистам нужно сохранить не менее 116 тыс. жизней россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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