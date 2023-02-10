В России естественная убыль населения снизилась более чем на полмиллиона человек

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) в пятницу, 10 февраля, сообщила, что в 2022 году в России по сравнению с 2021 годом уменьшилась естественная убыль населения на 42,5%, кроме того, на 22,1% сократился показатель смертности.

В материалах, опубликованных на сайте ведомства, говорится: «Смертность в 2022 году сократилась по сравнению с 2021 годом на 22,1%, рождаемость снизилась на 6,9%. Естественная убыль составила 599 тыс. 616 человек, что на 42,5% ниже аналогичного показателя за 2021 год».

«В 2022 году в России умерли 1 905 778 человек против 2 445 509 в 2021-м. Родились за прошлый год 1 306 162 ребенка, в 2020 – 1 402 834. Кроме того, количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1% по сравнению с 2021 годом (1,05 млн. против 923 тыс.), а число разводов увеличилось на 6% (683 тыс. против 644 тыс.).

В декабре 2022 года смертность по сравнению с декабрем в 2021 году также сократилась на 23,7%, а рождаемость снизилась на 8,2%. При этом младенческая смертность уменьшилась по сравнению с декабрем 2021 года на 17,7%», – сообщили в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

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