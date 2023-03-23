Свердловчане стали чаще жениться и разводиться

В январе 2023 года в Свердловской области было зарегистрировано больше браков, чем годом раньше. Но число разводов также возросло.

Как сообщает Свердловскстат, в этом месяце на Среднем Урале зарегистрировано 1438 браков, что на 59 (или 4,3%) больше, чем в январе 2022 года. Но разводов было еще больше – 1677 (год назад – 1599).

Напомним, ранее Росстат сообщил, что в целом по стране количество бракосочетаний за 2022 год выросло на 14,1% по сравнению с 2021 годом (1,05 млн. против 923 тыс.), а число разводов увеличилось на 6% (683 тыс. против 644 тыс.).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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