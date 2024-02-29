Путин предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному предмету

Президент Владимир Путин предложил дать школьникам «второй шанс» и разрешить пересдать один экзамен ЕГЭ. Об этом глава государства заявил, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», – сказал российский лидер.

Путин также указал на несоответствие между школьными программами и вопросами на экзаменах. Родители выпускников вынуждены нанимать репетиторов, чтобы дети справились с нагрузкой.

«Я прошу коллег из правительства разобраться с этой проблемой, она очевидна, – подчеркнул президент.

В 2024 году в России около 700 тысяч человек примут участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Экзамен состоится во всех 89 регионах России, а также в 54 странах. Досрочный период экзамена пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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