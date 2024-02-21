В 2024 году около 700 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ

В 2024 году в России около 700 тысяч человек примут участие в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Экзамен состоится во всех 89 регионах России, а также в 54 странах. Всего будет организовано более 5,5 тысячи экзаменационных пунктов.

«На участие в ЕГЭ-2024 зарегистрировались около 700 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Досрочный период экзамена пройдет с 22 марта по 22 апреля, основной – с 23 мая по 1 июля, дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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