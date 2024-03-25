У школьников начались весенние каникулы

25 марта у школьников после самой продолжительной учебной четверти начались весенние каникулы. Они продлятся неделю – до 31 марта.

В апреле после каникул для выпускников начнется финальный этап перед сдачей экзаменов. Основной период ЕГЭ стартует менее чем через два месяца – 23 мая. Госэкзамены будут сдавать около 700 тысяч школьников. У выпускников в этом году появилась возможность пересдать один из предметов ЕГЭ до окончания сроков приемной кампании в вузы. Кроме того, первый результат будет аннулироваться при пересдаче, таким образом, лучший балл за экзамен выбрать будет нельзя.

Как ранее писал «Новый День», 22 марта уже начался досрочный период сдачи ЕГЭ. До 22 апреля экзамены будут сдавать 2918 одиннадцатиклассников. Как сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, в регионе досрочно сдадут ЕГЭ 122 человека, среди которых 9 одиннадцатиклассников.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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