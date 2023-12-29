Утверждено расписание ЕГЭ на 2024 год

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в пятницу, 29 декабря, сообщил, что утверждено расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2024 год, а также, что на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике будет запрещено пользоваться калькуляторами.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится: «В соответствии с утвержденными приказами, ЕГЭ в 2024 году в досрочный период пройдет с 22 марта по 22 апреля, в основной период – с 23 мая по 1 июля, в дополнительный период – с 4 по 23 сентября. Основной период ЕГЭ 23 мая откроют экзамены по географии, литературе и химии. ЕГЭ по русскому языку пройдет 28 мая, по математике базового и профильного уровней – 31 мая. С целью своевременной выдачи аттестатов о среднем общем образовании экзамены по обязательным предметам установлены в проекте расписания одними из первых. ЕГЭ по обществознанию назначено на 4 июня, по истории и физике – 10 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – 13 июня. ЕГЭ по информатике планируется провести 7 и 8 июня, устную часть ЕГЭ по иностранным языкам – 17 и 18 июня. С 20 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для проведения ЕГЭ по всем предметам».

«По итогам обсуждения проекта приказа, касающегося ОГЭ, из него была исключена норма, разрешающая использовать на экзамене по математике непрограммируемый калькулятор. В 2024 году участниками ОГЭ по математике он использоваться не будет», – добавили также в Рособрнадзоре.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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