Около 3 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ досрочно

Сегодня в школах России начался досрочный период сдачи ЕГЭ. С 22 марта по 22 апреля экзамены будут сдавать 2 918 одиннадцатиклассников. Для организации ЕГЭ будет задействовано 118 пунктов проведения экзаменов в 66 регионах России.

Как сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, в регионе досрочно сдадут ЕГЭ 122 человека, среди которых 9 одиннадцатиклассников.

Уже сегодня школьники продемонстрировали знания по географии и литературе. В Рособрнадзоре рассказали, на какие дни назначены экзамены по другим предметам:

26 марта – русский язык,

29 марта – математика базового и профильного уровней,

2 апреля – биология, физика, иностранные языки (письменная часть),

5 апреля – иностранные языки (устная часть),

9 апреля – информатика и обществознание,

12 апреля – история и химия.

Резервные дни для всех предметов запланированы с 15 по 22 апреля. В числе самых популярных дисциплин – русский язык, математика, обществознание, биология и английский язык.

В досрочный период сдать экзамены могут выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план; не имеют академических задолженностей; получили «зачет» за итоговое сочинение; имеют допуск от педагогического совета школы. Также с 22 марта по 22 апреля ЕГЭ могут сдавать выпускники прошлых лет, повторно допущенные к экзамену (при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, и по решению Государственной экзаменационной комиссии); обучающиеся по программам среднего профессионального образования; учащиеся иностранных общеобразовательных учреждений.

Досрочный период экзаменов для 9-классников начнется с 23 апреля.

Напомним, что с этого года выпускники смогут пересдать один из предметов ЕГЭ до окончания сроков приемной кампании в вузы. «Анзор Музаев [руководитель Рособрнадзора] рассказал, что такая возможность появится у выпускников уже в 2024 году во время основного периода экзаменов. Выбрать для пересдачи выпускник может один из сданных им учебных предметов, при этом предыдущий его результат по этому предмету будет аннулирован. В настоящее время на обсуждении находится проект нового расписания ЕГЭ-2024, в котором предусмотрен отдельный день для проведения всех пересдач», – пояснили в Рособрнадзоре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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