Минобр назвал дату «путинской» пересдачи ЕГЭ на Урале

В этом году выпускники школ впервые смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов, если в первый раз у них что-то не получится. В Свердловской области это можно будет сделать 4 и 5 июля.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела общего образования областного министерства образования Наталья Сокольская, «президентские дни» для пересдачи вызвали большой интерес и у выпускников, и у родителей. Основной период сдачи ЕГЭ завершится 11 июня, до 22 июня продлится резервный период, а 4 и 5 июля 11-классники смогут пересдать один из экзаменов. Предыдущий результат при этом аннулируется вне зависимости от результата пересдачи.

Напомним, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил дать школьникам «второй шанс» и разрешить пересдать один экзамен ЕГЭ.

«Механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении – дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно: по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», – сказал российский лидер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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