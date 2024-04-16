В Пакистане 49 человек погибли из-за ливней и молний

По меньшей мере 49 человек стали жертвами ливней и ударов молний в Пакистане. На юго-западе страны объявлено чрезвычайное положение.

С 13 апреля ливни и грозы не прекращаются в столице страны Исламабаде, провинциях Пенджаб, Белуджистан, Хайбер-Пахтунхва. В городах Пешавар и Кветт часть улиц полностью затоплены. В Пенджабе из-за шторма разрушены десятки домов.

Молния ударила в фермеров, собиравших пшеницу, и убила несколько человек. 21 человек погиб в Пенджабе, столько же в граничащей с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва.

Власти страны и регионов пообещали помочь семьям погибших и всем, кто пострадал от наводнений. Синоптики заявили, что для апреля такие сильные ливни не характерны. В столице также нашли плюсы в непогоде: дожди наполнят водохранилища и спасут от летней засухи, передает AP.

В китайской провинции Цзянси семь человек погибли, более 300 тыс. пострадали в результате ливней. Власти оценили ущерб от непогоды в 55,3 млн долларов.

Исламабад, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube