Пожар случился на производстве боеприпасов для Украины в США

Пожар случился на заводе по производству боеприпасов в американском штате Пенсильвания. Предприятие выпускает снаряды для отправки на Украину.

Завод боеприпасов в Скрэнтоне загорелся днем 15 апреля. Пожар был таким мощным, что округу заволокло дымом, но пожарные сумели справиться с огнем. Никто не пострадал, но теперь предприятию предстоит подсчитать убытки, сообщает Atlas News.

Завод специализируется на выпуске крупнокалиберных снарядов и минометных боеприпасов. Перечень продукции включает 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, осколочно-фугасные M933 и M934. Предприятие находится в ведении General Dynamics-Ordnance and Tactical Systems.

Завод в феврале модернизировали для ускорения производства 155-мм артиллерийских снарядов, которые поставляли на Украину. Планировалось, что обновленное производство к 2027 году сможет выпускать не семь тысяч снарядов в месяц, а 35 тыс.

Киевский режим регулярно жалуется на нехватку боеприпасов и просит западных партнеров ускорить поставки военной помощи. Так, замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что ВСУ атакуют объекты в российском тылу, потому что не могут победить на поле боя. Основной причиной он назвал нехватку артиллерийских снарядов и авиации.

Скрэнтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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