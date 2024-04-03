В украинской разведке заявили о невозможности победы на поле боя

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев атакует российскую инфраструктуру в тылу, потому что не способен победить на поле боя, – сообщает в среду, 3 апреля, газета The Guardian.

В комментарии изданию Скибицкий сказал: «Победа на поле боя в настоящее время невозможна из-за военного превосходства России, а также нехватки артиллерийских снарядов и авиации. У нас нет другого выбора, кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, в том числе с военными. Это инфраструктура, центры управления и контроля, а также промышленные производства, производящие оружие и боеприпасы».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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