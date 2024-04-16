В США кусок космического мусора пробил крышу жилого дома

В США мусор из космоса пробил крышу жилого дома. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводит расследование.

Металлический объект весом около 700 граммов упал на жилой дом в городе Нейплс во Флориде и пробил крышу. В NASA подтвердили, что это был мусор, сброшенный с Международной космической станции.

Как установили специалисты, речь идет о металлической опоре, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой поддон для утилизации. Она была сброшена с МКС в 2021 году.

Планировалось, что мусор полностью сгорит при входе в атмосферу Земли 8 марта 2024 года. Однако часть оборудования уцелела и приземлилась, нанеся ущерб. Эксперты NASA проводят расследование, чтобы определить причину сохранения обломка.

Таллахасси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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