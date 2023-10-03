СМИ: Впервые в истории наложен штраф за космический мусор

Федеральная комиссия по связи (FCC) США впервые в истории оштрафовала коммерческую компанию за космический мусор. Штраф в размере 150 000 долларов был наложен на провайдера спутникового телевидения Dish Network за то, что их вещательный спутник не был должным образом убран с орбиты, – сообщает телекомпания CNN.

В сообщении, распространенном FCC, в частности, говорится: «Штраф для Dish Network – первый в практике FCC, но не последний. Это первый шаг в борьбе с космическим мусором со стороны Комиссии по связи, после активизации усилий в области спутниковой политики».

«Космический аппарат EchoStar-7 компании Dish Network, эксплуатация которого была прекращена в 2022 году, изначально двигался по геостационарной орбите на высоте около 36 000 километров над Землей. После окончания срока эксплуатации спутник должен был подняться еще на 300 км и попасть в так называемую зону захоронения, куда обычно выводят космические аппараты после завершения их работы. Но из-за нехватки топлива спутник поднялся только на 122 км. На такой высоте EchoStar-7 создает угрозу для других работающих спутников, есть риск их столкновения», – пояснили свое решение в Федеральной комиссии по связи США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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