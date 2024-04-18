ВВС Израиля разбомбили более 40 объектов в секторе Газа за сутки

ВВС Израиля разбомбили более 40 объектов в секторе Газа и 14 раз обстреляли анклав из минометов. В результате Рафах превратился в руины, а число жертв израильских ударов приблизилось к 34 тысячам человек, передает телеканал «Аль-Джазира».

Город Бейт-Ханун на севере сектора Газа подвергся 14 минометным обстрелам 17 апреля, а ВВС ударили по 40 объектам по всему анклаву. В результате в южной части погибли четверо взрослых и трое детей. Очевидцы рассказали, что южная часть сектора превратилась в руины.

Израильские военные продолжают настаивать, что бьют прицельно по зданиям, которые ХАМАС может использовать как наблюдательные пункты, склады оружия и прикрытия для подземных тоннелей.

По данным палестинского Минздрава число жертв израильских ударов увеличилось до 33 899 человек, а количество раненых – до 76 664.

11 апреля Израильская армия объявила о начале военной операции в центральной части сектора Газа.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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