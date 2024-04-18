В США слониха в третий раз сбежала из бродячего цирка

В американском штате Монтана слониха сбежала из гастролирующего цирка. Оказалось, что это третий подобный случай с этим животным. Об этом сообщает The Sun.
Автомобилисты записали на видео прогулку слона по оживленной трассе в городе Бьютт. Животное аккуратно обходило машины, а следом бежал дрессировщик с хлыстом.
В цирке утверждают, что слониха убежала во время купания, испугавшись звукового сигнала автомобиля. Прогулка продлилась 10 минут, затем животное удалось вернуть в загон.
Зоозащитники узнали на кадрах из Монтаны слониху Виолу, которая уже сбегала от своих владельцев в 2010 и 2014 годах.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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