СМИ узнали, что Израиль не ударит по Ирану до конца апреля

Израиль не станет принимать ответные меры на удар Ирана по своей территории до окончания еврейского праздника Песах 30 апреля. Тегеран заявил, что бил по Тель-Авиву устаревшими ракетами. В случае израильской атаки на ядерные объекты Ирана, ответ по ядерным объектам Израиля проведут другим арсеналом, предупредил командующий подразделением КСИР Ахмад Хакталаб.

Неназванный американский чиновник допустил, что Израиль отложит ответный удар по Ирану до 30 апреля, когда закончится праздника Песах. Израильские военные проведут совещание 18 апреля, но ожидается, что удар не будет согласован, передает ABC News.

При этом, целью атаки могут стать ядерные объекты Ирана. На что иранские военные ответили, что тоже знают, где находятся израильские ядерные объекты, передает агентство Tasnim.

«Если Израиль захочет принять меры против наших ядерных объектов, и его ядерные объекты будут атакованы. Они выявлены, информация обо всех целях находится в нашем распоряжении. Чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки уже находятся на спусковом крючке запуска мощных ракет», – сказал командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

Командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде отметил, что Иран для атаки использовал устаревшее вооружение, чтобы Израиль и его союзники тратили силы и средства для защиты.

«Мы атаковали Израиль, используя устаревшее оружие и минимальные средства. Мы заставили Израиль и западный лагерь использовать максимум вооружения при всего лишь минимальных усилий с нашей стороны», – цитирует военного Tasnim.

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал территорию Израиля с помощью 300 дронов и более 100 снарядов в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Сирии.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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