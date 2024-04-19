Израиль ударил по военной базе Ирана около аэропорта Исфахана

Израиль ударил по военной базе рядом с иранским городом Исфахан. Иранская ПВО сработала по воздушным целям и сбила три беспилотника. Тель-Авив заранее предупредил Вашингтон об атаке и ее «ограниченном характере».

Около 05:00 по местному времени в нескольких провинциях Ирана сработала система ПВО. Военные сообщили о трех сбитых беспилотниках в районе аэропорта Исфахана. Территория аэропорта не получила никаких повреждений, никто не пострадал. По данным местных властей, все важные военные объекты и объекты обороны остаются в безопасности, передает агентство IRNA.

Воздушные власти Ирана временно приостановили работу аэропорта, но на момент публикации новости прием и отправку самолетов возобновили.

Предварительно, удар нанесен со стороны Израиля, но Тель-Авив пока не взял на себя ответственность за атаку. Высокопоставленные чиновники в США подтвердили, что Израиль заранее сообщил американским властям о намерении ударить по военной авиабазе вблизи города Исфахан. Израиль заверил Штаты, что не будет бить по ядерным или гражданским объектам, а удар будет носить «ограниченный характер», передает CNN.

По данным телеканала Al Jazeera, военная авиабаза около Исфахана принадлежит армии страны, а не КСИР. На ней размещены несколько эскадрилий истребителей F-14 Tomcat.

Ранее Тегеран заявил, что бил по Тель-Авиву устаревшими ракетами. В случае израильской атаки на ядерные объекты Ирана, ответ по ядерным объектам Израиля проведут другим арсеналом.

Тегеран, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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