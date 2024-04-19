«Ударов не будет»: в разведке заявили о финале конфликта между Ираном и Израилем

Конфронтация между Ираном и Израилем завершилась, ударов больше не будет, сообщил источник в региональной разведке телеканалу CNN. Обе страны до сих воздерживаются от комментариев утреннего инцидента.
«Источник в региональной разведке, знакомый с потенциальной реакцией Ирана на пятничный удар, заявил, что прямые межгосударственные удары между двумя врагами закончились. Насколько ему известно, от Ирана не ожидают ответа на удары, но не назвал причину», – говорится на сайте телеканала.
Ранним утром 19 апреля иранская система ПВО сработала в нескольких провинциях страны. Около аэропорта города Исфахан сбиты три беспилотника, предварительно, нацеленные на военную базу.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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