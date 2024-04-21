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Воскресенье, 21 апреля 2024, 13:32 мск

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В США два человека погибли и 14 получили ранения при стрельбе на вечеринке

В США произошла стрельба во время развлекательного мероприятия. В результате два человека погибли, еще 14 получили ранения.

Инцидент произошел в городе Мемфис в американском штате Теннесси. В полицию поступило сообщение о стрельбе на вечеринке, где собралось около 200 человек.

Прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых раненых, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое скончались. Кроме того, к медикам обратились еще 11 пострадавших, получивших не столь серьезные травмы.

Полиция проводит расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности стрелявших.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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