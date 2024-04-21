В США два человека погибли и 14 получили ранения при стрельбе на вечеринке

В США произошла стрельба во время развлекательного мероприятия. В результате два человека погибли, еще 14 получили ранения.
Инцидент произошел в городе Мемфис в американском штате Теннесси. В полицию поступило сообщение о стрельбе на вечеринке, где собралось около 200 человек.
Прибывшие на место полицейские обнаружили пятерых раненых, трое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое скончались. Кроме того, к медикам обратились еще 11 пострадавших, получивших не столь серьезные травмы.
Полиция проводит расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности стрелявших.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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