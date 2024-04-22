У больницы в секторе Газа нашли 190 тел в братской могиле

Порядка 190 тел мужчин и женщин достали из братской могилы на территории больницы Насер в секторе Газа после ухода израильских военных. Очевидцы рассказали, что солдаты ЦАХАЛ устраивали массовые захоронения для расстрелянных палестинцев, передает агентство «Анадолу».

Израильская армия ушла из города Хан-Юнус 7 апреля, и с тех пор местные жители ищут своих родных, прятавшихся в больнице Насер. После рейда ЦАХАЛ по территории больницы еще 500 человек числятся пропавшими без вести. Очевидцы рассказали, что жертв массовых расстрелов прятали в ямах, вырытых строительной техникой.

В одной из таких братских могил нашли тела 190 человек. В огромной яме находились убитые мужчины и женщины разных возрастов.

В конце марта палестинские власти сообщили, что в больнице «Аль-Шифа» на севере сектора Газа израильские военные убили 200 человек. Некоторые погибли во время артиллерийского обстрела больничных корпусов, другие убиты во время массовых казней.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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