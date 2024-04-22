Израиль утвердил «новые шаги» операции в секторе Газа

Штаб утвердил дальнейшие шаги в военной операции израильской армии в секторе Газа. Над Рафахом кружат беспилотники и разведывательные самолеты, собирающие сведения для продолжения «войны против ХАМАС», передает телеканал «Аль-Джазира».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «нанести дополнительные и болезненные удары» и «усилить военное и политическое давление на ХАМАС». Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что следующие действия военных уже утверждены командованием.

«Начальник штаба утвердил следующие шаги в войне. На Песах будет 200 дней плена для заложников. Мы будем сражаться, пока не вернем их домой», – сказал Хагари.

Очевидцы рассказали, что над Рафахом кружат дроны и самолеты-разведчики перед очередным этапом операции ЦАХАЛ. В регионе находятся около 1,5 млн перемещенных палестинцев, которые готовятся к расширению военной операции. Беженцам больше некуда идти, поскольку в пути в северные районы перекрыты, а в центральной части сектора Газа продолжаются израильские удары.

«Лагеря беженцев в центральной части Газы постоянно под прицелом, больницы, жилые дома и инфраструктура там почти полностью разрушены. Людей буквально перегоняют с одного места на другое. По всему сектору мирным гражданам угрожает опасность», – говорится на сайте телеканала.

Число убитых израильскими ударами палестинцев достигло 34 151 человека, среди которых более 14 500 – дети, 9 500 – женщины. Еще 77 084 человек ранены, сообщил палестинский Минздрав.

Тель-Авив, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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