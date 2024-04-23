На Ближнем Востоке заявили о неэффективности ООН

Решения ООН стали неэффективны, а значение этого международного органа оказалось под вопросом, считает сотрудник международной юридической компании Хасан Аслам Шад. После блокировки Штатами резолюции о полноправном членство Палестины в организации юрист задался вопросом, выполняет ли ООН свою роль.

Шад стал первым гражданином мусульманской страны, которому довелось работать в Международном уголовном суде. Юрист отметил, что ООН теряет свою значимость, поскольку Запад использует ее для проведения своей политики. Вето США на недавнее решение Совбеза организации оказало «существенное негативное влияние на миропорядок».

«Всему миру ясно, что ООН на данном этапе утратила смысл. Если вы не можете прийти к согласию по вопросам, составляющим основу гуманности, то какова цель существования такого международного института, как Объединенные Нации?» – сказал Шад в беседе с агентством «Анадолу».

Он отметил усилия Запада для защиты Израиля, которые обеспечивают Тель-Авиву «беспрецедентную безнаказанность». Даже созданные ООН гуманитарные организации подвергаются нападкам со стороны Израиля, и никто не может это остановить. Одна из причин в том, что каждый член СБ ООН голосует, соблюдая свои политические интересы, и не заботясь о судьбе мира.

«К сожалению, глобальный мировой порядок в настоящее время полностью разрушен. Выполнение резолюций ООН зависит от государств-членов, и, если Израиль и США не остановятся, то не за горами тот день, когда все эти международные институты станут совершенно ненужными», – отметил Шад.

В 2022-2023 годах ряд стран заявил о необходимости реформировать ООН и расширить Совебез. Но если Россия призвала включить в состав СБ ООН представителей глобального Юга или Индию, то США и Европа настаивали на расширении представительства западных стран для снижения влияния России.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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