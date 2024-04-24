КНДР назвала зону СВО кладбищем хваленого оружия НАТО и США

Военная помощь США лишь временно облегчит страх Украины перед поражением, но не поможет изменить ситуацию на поле боя, считает замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля. Он назвал зону СВО кладбищем оружия НАТО и США, которым Запад еще недавно хвастался как непобедимым.

«Поле боя на Украине давно стало кладбищем разных видов вооружений и техники, которой хвастались США и НАТО. Никакая военная поддержка со стороны США не сможет остановить продвижение героической российской армии и народа в их походе за справедливость и безопасность страны», – говорится в заявлении дипломата.

Документ опубликован Центральным телеграфным агентством Кореи.

В северокорейском МИДе подчеркнули, что Штаты не отказались от намерения нанести стратегическое поражение России. И используют «марионеточный режим Зеленского» для реализации этой стратегии, а также обогащения собственных военных монополий. Более трети из выделенных Украине 60 млрд долларов останется в США и пойдет на пополнение запасов американской армии.

«Законопроект США о военной поддержке это галлюциногенный препарат, который заставляет Украину бросаться в бой. С принятием нового закона о военной помощи США станут богаче, а Украина – более пустой, ведь они не смогут вернуть тех, кто испустил последний вздох», – отметил Им Чхон Иль.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Киев постоянно надеется на некое «чудо-оружие» Запада, которое якобы поможет ему победить. Но все образцы расхваливаемых западных вооружений успешно уничтожаются российскими бойцами.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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