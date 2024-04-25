Лихорадка денге разгулялась во Франции в преддверии Олимпиады

Число случаев лихорадки денге во Франции превысило полторы тысячи с начала года. Медицинские власти страны принимают меры, чтобы сдержать вспышку заболевания, передает BFM-TV.

С начала года французский Минздрав зарегистрировал 1679 случаев заражения лихорадки денге. Подобный рост чиновники назвали «рекордным» для страны. Большая часть заболевших – путешественники из Южной Америки и территорий Франции в Карибском бассейне. Минздрав допустил, что во время Олимпиады число случаев заражения денге может вырасти.

«Органы здравоохранения призвали граждан проявлять бдительность, чтобы ограничить риск разрастания вспышки. Повышена бдительность по мере приближения Олимпийских игр», – говорится на сайте телеканала.

Летние Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ожидание «великолепных» Игр вряд ли оправдается. Спортсменам, которые съедутся в Париж, может угрожать целый ряд неприятностей от теплового удара до уличных беспорядков.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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