Париж не подготовился к принятию Олимпиады, и ожидание «великолепных» Игр вряд ли оправдается, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, МОК может пожалеть о своем выборе столицы для летних Олимпийских игр.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что вопрос об участии спортсменов из России и с Украины решен, и теперь весь мир «соберется в Париже для проведения великолепных Олимпийских игр».

Однако Пушков обратил внимание, что спортсменам, которые съедутся в Париж, может угрожать целый ряд неприятностей от теплового удара до уличных беспорядков. Так, помещения для олимпийцев не оборудованы кондиционерами, хотя летом воздух во французской столице прогревается до 30 градусов и более. Также под сомнением оказалась готовность спортивных объектов.

«Великолепных» Олимпийских игр в Париже, на которые надеется Томас Бах, скорее всего, не получится. Одна задумка проводить заплывы пловцов в Сене – грязной и мутной – уже выдает высокую степень неготовности объектов для спортивных состязаний, а не для спортивных истязаний. Томас Бах может пожалеть, что МОК отдал Олимпиаду Парижу», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор также напомнил, что французские власти обеспокоены возможными терактами, а на улицах Парижа и других крупных городов регулярно проходят акции протеста и «бунты арабов и черных с поджогом машин и боями с полицией».

Олимпийские игры в Париже стартуют в конце июля 2024 года. МОК квалифицировал порядка 19 российских и белорусских спортсменов, но запретил им участвовать в церемониях открытия и закрытия Олимпиады.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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