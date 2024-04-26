Число западных войск у границ России и Белоруссии достигло пика

Запад максимально нарастил группировку своих войск у границ России и Белоруссии. Большая часть этих военных не граждане соседних стран, а американцы, сообщил первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

«Концентрация войск, которые сегодня находятся на западной границе Белоруссии и границе РФ, за последние 20 лет – самая массовая и самая масштабная. Это не прибалты и не поляки, это американские батальоны», – сказал чиновник в беседе с ТАСС.

Он отметил, что воинские формирования стран НАТО располагаются на литовском полигоне Пабрады всего в 15 км от белорусской госграницы.

«И он там не один, их там несколько», – добавил Муравейко.

Осенью 2023 года МО РФ сообщило, что НАТО в 2,5 раза нарастила группировку около российской границы и превысила 30 тыс. человек. Более половины из них – военнослужащие США, которые регулярно проводят учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией.

Минск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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