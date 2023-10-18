Число военных НАТО у границ России выросло в 2,5 раза

НАТО в 2,5 раза нарастило группировку около российской границы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ответ Россия укрепляет западные рубежи и создала учебно-боевые центры для подготовки военных РФ и Белоруссии.

«С февраля прошлого года численность войск блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек. Более половины из них – военнослужащие США. Регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией», – сказал министр на заседания совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.

Дополнительный очаг напряженности появился, когда Финляндия присоединилась к блоку НАТО. На очереди размещение на финской территории военных баз и ударных видов вооружений, допустил Шойгу.

Поэтому Минобороны особое внимание уделило западным рубежам России. Региональная группировка войск проводит учения, в том числе вместе с белорусскими военными, созданы учебно-боевые центры, приведена в готовность система ПВО.

«В ходе учений ОДКБ на территории Белоруссии отработаны вопросы материально-технического, медицинского обеспечения, ведения разведки и РХБ защиты», – добавил министр.

В начале августа Сергей Шойгу заявил о кратном росте угроз безопасности России со стороны стран НАТО. Сухопутная граница со странами блока выросла почти вдвое, а численность войск вблизи российской территории – до 360 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

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