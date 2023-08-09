Шойгу заявил о возросшей угрозе России со стороны НАТО

Угроза безопасности России со стороны стран НАТО кратно увеличилась, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сухопутная граница со странами блока выросла почти вдвое, а численность войск вблизи российской территории – до 360 тыс. человек.

Вступление Финляндии в НАТО стало серьезным дестабилизирующим фактором. Сухопутная граница России со странами альянса увеличилась почти вдвое. В будущем НАТО может разместить на финской территории войска и ударные вооружения, которые смогут поразить цели в глубине северо-западных территорий РФ.

«Риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. Начаты масштабные закупки вооружения у Штатов, Великобритании и Республики Корея. Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для последующей оккупации этой территории», – сказал министр на заседании коллегии Минобороны РФ.

У границ Союзного государства сейчас находятся около 360 тыс. военнослужащих, 8000 единиц бронетехники, 6000 артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов.

«Численность формирований внерегиональных государств НАТО с февраля прошлого года возросла в 2,5 раза и превысила 30 тыс. человек», – подчеркнул Шойгу.

По словам министра, сегодня на заседании коллегии будут рассмотрены вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск на западных границах.

МИД РФ ранее предупредил, что риски столкновения России и НАТО кратно выросли из-за увеличения линии соприкосновения. Альянс превратил Балтию из самого спокойного региона в зону «повышенной военной активности». На фоне этих изменений в России до конца года сформируют еще два военных округа: Московский и Ленинградский, и две армии: общевойсковую и воздушную.

Москва, Наталья Рязанова

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