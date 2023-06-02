В Генштабе раскрыли планы по увеличению численности ВС России

В вооруженных силах России в 2023 году сформируют еще два военных округа – Московский и Ленинградский и две армии – общевойсковую и воздушную. Об этом сообщил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Также, по его словам, будут созданы армейский корпус, Азовский военно-морской район, пять дивизий и 26 бригад.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», – отметил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава ВС РФ, увеличению их численности и созданию новых подразделений нужно выполнить в сжатые сроки.

Бурдинский назвал главной задачей в текущем году «отбор граждан на военную службу по контракту, в том числе в именные подразделения, а также выполнение нормы призыва граждан на военную службу», передает ТАСС.

Он также отметил, что благодаря частичной мобилизации российской армии были сформированы более 280 войсковых частей и подразделений.

Напомним, в декабре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил – Московского и Ленинградского военных округов. По его словам, это вызвано «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции».

Президент РФ Владимир Путин с 1 января 2023 года увеличил штатную численность ВС России на 137 тыс. человек – до 2,04 млн, из них 1,15 млн – военнослужащие. В январе Шойгу заявлял, что Россия нарастит численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих.



Москва, Наталья Петрова

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