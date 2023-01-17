Шойгу рассказал о масштабных изменениях в армии России

Россия нарастит численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Параллельно изменится структура войск, появится новая инфраструктура, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что решение об увеличении численности ВС РФ принято президентом РФ Владимиром Путиным. Предпосылкой, в том числе, стало появление новых регионов, которые нужно защищать.

«Масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления РФ будут проводиться в течение 2023-2026 годов», – сказал глава Минобороны РФ во время совещания со своими замами, главнокомандующими и командующими видами войск.

В планах создать Московский и Ленинградский военные округа из представителей разных видов войск и самодостаточные группировки войск в новых субъектах РФ. В Карелии создадут отдельный армейский корпус, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках. Из семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте сформируют мотострелковые дивизии. Кроме того, боевая составляющая Военно-морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения будет усилена.

Шойгу напомнил, что строительство инфраструктуры для размещения бойцов и материальное обеспечение должно проходить параллельно с увеличение числа военнослужащих. В военных округах нужно создать новые полигоны, расширить прием в военные вузы и учебные центры, а при необходимости открыть новые. Основное внимание нужно уделить набору контрактников и своевременному обеспечению военных материальными средствами.

Ранее Владимир Путин разрешил иностранным гражданам служить по призыву в ВС РФ и одобрил повышение призывного возраста для россиян с 18 до 21 года. Предельный возраст призыва планируется повысить до 30 лет.

Москва, Наталья Рязанова

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