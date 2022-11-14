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Понедельник, 14 ноября 2022, 18:53 мск

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Путин разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в российской армии

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий иностранным гражданам служить по призыву в Вооруженных силах РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Указ вносит изменения в Положение о прохождение воинской службы, утвержденное главой государства в 1999 году. Право на службу, в соответствии с документом, «осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, – по призыву».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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