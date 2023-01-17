В Кремле объяснили анонсированную Шойгу масштабную реформу армии

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы по увеличению численности российской армии до 1,5 млн военнослужащих связаны с прокси-войной, которую ведут страны Запада против России.

«Вам известно о предложениях, которые были озвучены Минобороны, которые еще будут конкретизироваться, об увеличении призывного возраста. В целом концептуально президент Путин согласился, поэтому сейчас весь этот инструментарий нарабатывается. Связано это с той войной, которые страны коллективного Запада ведут», – сообщил представитель Кремля журналистам.

По его словам, прокси-война включает в себя как элементы косвенного участия в боевых действиях, так и элементы экономической, финансовой и правовой войны.

«С этим связаны такие меры. Безопасность нашей страны должна быть безусловно обеспечена, Минобороны выполняет свою роль», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Песков при этом вновь опроверг слухи о новой волне мобилизации в России. По его словам, эту тему «искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны». Он предложил вспомнить «соответствующие заявления, которые делал президент Путин на этот счет».

Ранее сегодня, 17 января, министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. Параллельно изменится структура войск, появится новая инфраструктура, заявили в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

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