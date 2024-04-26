В секторе Газа нашли почти 400 тел палестинцев в массовых захоронениях

Число тел, найденных в массовых захоронениях на территории больниц в секторе Газа, увеличилось до 392. Правительство Газы, ООН и движение ХАМАС потребовали тщательного расследования смертей погребенных палестинцев.

Жители Газы нашли три массовых захоронения в районе больницы Насер в городе Хан-Юнус на юге сектора. Тела погибших обследуют и передают для опознания. Некоторые уверены, что найдут среди убитых своих родных, кого военные якобы задержали для расследования, передает телеканал «Аль-Джазира».

Член Гражданской обороны Газы доктор Мухаммад Мугейр рассказал, что на многих телах есть следы пыток: раны, травмы, связанные за спиной руки. Среди убитых есть те, кого откровенно казнили выстрелом в голову. Израиль отрицает свою причастность к появлению братских могил в Хан-Юнусе.

Власти Газы потребовали проведения независимого международного расследования. Движение ХАМАС призвало международное сообщество расследовать случаи пыток и казней палестинцев в связи с обнаружением массовых захоронений. Движение также попросило специалистов ООН и других международных организаций помочь с опознанием тел, сообщило агентство «Анадолу».

Представитель ЕС Питер Стано отметил: «Создается впечатление, что могли иметь место нарушения международных прав человека». В Госдепе США обнаружение массовых захоронений назвали «невероятно тревожным» и запросили у Израиля разъяснения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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