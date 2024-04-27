Израильские удары уничтожили 70% колодцев на севере Газы

Атаки израильских военных уничтожили 70% колодцев и половину канализационных насосов в северных районах сектора Газа. В анклаве растет число больных малярией, лихорадкой денге, гепатитом А, передает телеканал «Аль-Джазира».

Мэр Бейт-Лахии Алаа аль-Аттара рассказал, что на севере Газы разрушены порядка 70% колодцев и 50% канализационных насосов. Это серьезно ухудшило санитарную обстановку. На север Газы все еще доставляют недостаточно питьевой воды, а разрушенные колодцы усугубили ситуацию.

Похожие сложные условия сложились в южных районах, где собрались около 1,5 млн беженцев из других частей анклава. Палестинцы прячутся в зданиях школ и больниц, но многие из них повреждены бомбежкой. Один из перемещенных лиц признался, что иногда до пяти тысяч человек вынуждены пользоваться одним туалетом.

«Это место совершенно непригодно для проживания: нет туалетов, нет воды, нет санитарно-технических сооружений. Это привело к распространению чуждых нам болезней», – сказал Амер Хамад.

Число больных малярией, лихорадкой денге, гепатитом А и другими заболеваниями растет. Это способствует и жаркая погода, обилие комаров и мух, которые разносят болезни.

23 апреля стал 200-м днем с момента эскалации палестино-израильского конфликта. За это время Израиль сбросил на сектор Газа 75 тыс. тонн взрывчатки и уничтожил более 350 тыс. жилых домов. Число погибших палестинцев превысило 34 тыс. человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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